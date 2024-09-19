В Калужской области начнут наказывать за публикацию кадров БПЛА

В Калужской области ввели штрафы за публикацию фотографий и видеороликов с украинскими беспилотниками в СМИ и социальных сетях, написал губернатор региона Владислав Шапша в Telegram-канале. Он отметил, что такую информацию следует направить силовикам.

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Установили административную ответственность в виде штрафа за неисполнение решений регионального оперштаба. В том числе это касается запрета на размещение информации, фото, видео вражеских беспилотников в СМИ и соцсетях. Аналогичные решения уже приняты в ряде регионов. Сообщать такую информацию необходимо в силовые структуры, — добавил Шапша.

Ранее стало известно о падении украинского беспилотника на территории Калужской области. Губернатор Владислав Шапша заявлял, что на месте работали оперативные службы региона. Он также призвал жителей не приближаться и не трогать обломки, так как на них может быть взрывчатка.

Также сообщалось, что в ночь на 19 сентября российские силы ПВО сбили три беспилотника ВСУ над территорией страны. По данным Минобороны, украинские военнослужащие попытались атаковать два региона. Два дрона вывели из строя в Курской области, еще один уничтожили над Белгородской областью.