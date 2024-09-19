В районе Авдеевки нашли схрон с оружием иностранного производства

Схрон с оружием обнаружили в районе города Авдеевки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на региональное управление Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ.

По информации агентства, тайник нашли сотрудники ведомства совместно с представителями органов контрразведки Центрального военного округа (ЦВО).

«В пригороде Авдеевки обнаружен схрон с иностранным вооружением, заготовленный ВСУ (Вооруженными силами Украины. — «Газета.Ru») при отступлении», — говорится в заявлении.

Пресс-служба УФСБ РФ уточнила, что в тайнике находились 40 мин TNT польского производства и 29 противопехотных реактивных зарядов для переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) «Игла» болгарского производства. Также здесь нашли 49 тыс. патронов для стрелкового оружия, шесть ручных гранат и один реактивный гранатомет RGW-90 А2. Последние два вида оружия были произведены в США.

Как отметили в ведомстве, изъятые боеприпасы и вооружение были переданы министерству обороны РФ. Ожидается, что оно распределит их по своим подразделениям для дальнейшего использования.

Авдеевка в ДНР перешла под контроль российских войск 17 февраля 2024 года. В этот день главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских формирований из города для организации линии обороны «на более выгодных рубежах».