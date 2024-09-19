Назван объект в Харькове, по которому могли ударить восемь «Искандеров»

Восемь «Искандеров» могли ударить по заводу Малышева в Харькове, где Вооруженные силы Украины ремонтируют и выпускают танки, выразил мнение военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что в Харьковской области много объектов, по которым могли бы нанести удар.

Эксперт допустил, что также «Искандеры» могли быть использованы для ударов по авиационным заводам в Чугуеве, которые занимаются выпуском беспилотных летальных аппаратов. По его мнению, Вооруженные силы России уничтожают именно критическую военную инфраструктуру Украины.

Полагаю, что в Харькове и Харьковской области много, что можно бить. Есть завод Малышева, где ВСУ ремонтируют танки и выпускают. Есть несколько авиационных заводов в Чугуеве, которые выпускали БПЛА. Думаю, что уничтожали именно эту инфраструктуру, критическую военную инфраструктуру ВСУ, — пояснил Матвийчук.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что массовый выпуск и применение ракет «Искандер» ВС России создает огромные проблемы для украинской армии. Он уточнил, что большое количество управляемых авиабомб добавляет ВСУ сложностей в зоне конфликта.