Вооруженные силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки совершили несколько попыток контратак в Курской области, одну из них — в направлении населенного пункта Борки. Российский штурмовик отряда «Сармат» интербригады «Пятнашка» с позывным Муртаз раскрыл подробности одного из боев с украинскими солдатами. Lenta.ru

«Штурм Борок прошел в нашу пользу. Мы забрали Борки, очистили от нечисти. Защищаем российскую землю, нашу Родину. Противник огрызался достаточно хорошо, но все-таки им не удалось ничего показать сверхъестественного. Наши бойцы проявили свое мужество, в принципе, как и всегда. И за счет этого забрали, прогнали. Наша штурмовая группа насчитывала 12 бойцов, против нас работали около 25 украинских военных, как мобилизованных, так и контрактников», - рассказал Муртаз. ТАСС

Ранее в Минобороны сообщили об отражении атак ВСУ в направлении населенных пунктов Борки, Кремяное, Любимовка и Обуховка Курской области. Газета.Ru