Взятие Георгиевки в ДНР под контроль открыло дорогу на западные направления — в сторону Максимильяновки и Курахово, отметил военкор Александр Коц в своем Telegram-канале. Он напомнил, что бои за населенный пункт шли с конца 2023 года.

Этот населенный пункт «Южная» группировка штурмовала долго и муторно — бои за него начались сразу после освобождения Марьинки в декабре 2023-го. Противник выстроил здесь мощные оборонительные рубежи, пройти которые с наскока не получалось. Теперь российским подразделениям открыта дорога на запад — на Максимильяновку и Курахово, — написал Коц.

Ранее Минобороны сообщило, что российским войскам удалось взять под контроль Георгиевку в результате активных и решительных действий. Также подразделения «Южной» группировки нанесли поражение нескольким бригадам ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Курахово, Григоровка, Часов Яр и Зализнянское.

Военкор Коц назвал сроки завершения СВО

До этого сообщалось, что российские войска уничтожили ключевые автомобильные магистрали ВСУ в Красноармейске на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики. Речь идет о трех мостах, при поражении которых применялись авиабомбы. Таким образом ВС РФ отсекли логистику вокруг населенного пункта.