Мобилизация или нет: эксперты объяснили увеличение штата армии РФ

Эксперты, опрошенные «Московским комсомольцем», рассказали, что увеличение численности штата российской армии не связано с планами по мобилизации. По их словам, решение обусловлено созданием новых военных округов.

16 сентября президент России Владимир Путин увеличил штатную численность армии до двух миллионов 389 тысяч человек. В это число входит полтора миллиона военнослужащих. Указ президента вступит в силу 1 декабря 2024 года.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал, что численность армии определяют на основании потенциальных угроз. По его мнению, Генштаб учел все возможные источники опасности и определил оптимальное количество военнослужащих и гражданского персонала для армии.

Матвийчук подчеркнул, что увеличение штата армии связано с созданием двух новых военных округов - Московского и Ленинградского. Они необходимы для нейтрализации угроз на западном и северо-западном стратегических направлениях, отметил Матвийчук.

Военный эксперт Владимир Орлов добавил, что решение увеличить численность ВС РФ полностью оправдано. Он отметил, что российские военные занимаются не только спецоперацией - они также обеспечивают безопасность границ со странами Балтии и Финляндией.