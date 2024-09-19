55 лет на службе Родине: яркие кадры вертолета Ми-24

55 лет назад состоялся первый полет вертолета Ми-24. На долгие годы эта боевая машина стала символом советского и российского вертолетостроения. Удачная конструкция, легкость в обслуживании и боевая мощь сделали его одним из самых распространенных вертолетов в мире.

Разработка Ми-24 началась в 1968 году. Машина получила значительную часть узлов и агрегатов от своих предшественников: Ми-8 и Ми-14. Как пишет "Российская газета", согласно военной доктрине тех лет, новый вертолет должен был иметь экипаж, состоящий из летчика и стрелка-оператора. Обязательным условием была возможность брать на борт восемь человек десанта или в случае необходимости — раненых и различные грузы.

Конструкторы также научили машину убирать шасси, а несущий винт разгрузили небольшим крылом. Это позволило развивать скорость свыше 300 км\ч. Боевая машина также получила дополнительное бронирование, а все важные системы были продублированы.

Ми-24 с честью прошел множество военных конфликтов. Боевой путь вертолета начался в 1975 году во время гражданской войны в Анголе. Серьезным испытанием для машины стала война в Афганистане, где летчики ни один раз спасали жизни советских военнослужащих. В настоящее время "Крокодил" продолжает боевую работу в зоне СВО.

Яркие кадры службы лучшего отечественного вертолета — в галерее "Рамблера".