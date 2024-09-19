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55 лет на службе Родине: яркие кадры вертолета Ми-24

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Вертолеты Ми-24 атакуют учебную цель, 1976 год
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Вертолеты Ми-24 атакуют учебную цель, 1976 год 
© РИА Новости
Пилоты вертолета Ми-24 готовятся к вылету, 1985 год
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Пилоты вертолета Ми-24 готовятся к вылету, 1985 год 
© РИА Новости
Ми-24 во время учений войск Закавказского военного округа "Кавказ-85"
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Ми-24 во время учений войск Закавказского военного округа "Кавказ-85" 
© ТАСС
Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Советский вертолет "Ми-24" осуществляет прикрытие десантной операции у перевала Пагман, 1988 год
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Ограниченный контингент советских войск в Афганистане. Советский вертолет "Ми-24" осуществляет прикрытие десантной операции у перевала Пагман, 1988 год 
© РИА Новости

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Вертолет огневой поддержки Ми-24 на международной выставке "Мосаэрошоу-92"
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Вертолет огневой поддержки Ми-24 на международной выставке "Мосаэрошоу-92" 
© РИА Новости
Вертолет Ми-24 российских ВВС наносит удар по Бамуту, 1996 год
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Вертолет Ми-24 российских ВВС наносит удар по Бамуту, 1996 год 
© ТАСС
Занятия на тренажере вертолета МИ-24 в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ), 2006 год
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Занятия на тренажере вертолета МИ-24 в Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков (ВВАУЛ), 2006 год 
© ТАСС
Военные вертолеты на командно-штабных учения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Струги Красные, 2010 год
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Военные вертолеты на командно-штабных учения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии на полигоне Струги Красные, 2010 год 
© РИА Новости
Посетительница выставки военной авиационной техники в кабине тяжелого вертолета МИ-24-ВП во время дня открытых дверей на военном аэродроме Балтийского флота "Чкаловск" под Калининградом, 2010 год
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Посетительница выставки военной авиационной техники в кабине тяжелого вертолета МИ-24-ВП во время дня открытых дверей на военном аэродроме Балтийского флота "Чкаловск" под Калининградом, 2010 год 
© РИА Новости

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Цех сборки фюзеляжей вертолетов Ми-24 на ростовском заводе "Роствертол", 2011 год
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Цех сборки фюзеляжей вертолетов Ми-24 на ростовском заводе "Роствертол", 2011 год 
© РИА Новости
Летчик садится в кабину вертолета МИ 24 ВП во время учебно-тренировочных полетов вертолетной эскадрильи БФ в условиях "минимальной погоды" на военном аэродроме Балтийского флота "Чкаловск", 2011 год
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Летчик садится в кабину вертолета МИ 24 ВП во время учебно-тренировочных полетов вертолетной эскадрильи БФ в условиях "минимальной погоды" на военном аэродроме Балтийского флота "Чкаловск", 2011 год 
© РИА Новости
Военнослужащий морской пехоты береговых войск ВМФ на учениях "Балтийское дерби-2015" в Калининградской области, 2015 год
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Военнослужащий морской пехоты береговых войск ВМФ на учениях "Балтийское дерби-2015" в Калининградской области, 2015 год 
© РИА Новости
Российские вертолеты Ми-24п наносят удар по позициям боевиков в 20 километрах от города Пальмира, 2015 год
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Российские вертолеты Ми-24п наносят удар по позициям боевиков в 20 километрах от города Пальмира, 2015 год 
© РИА Новости
Ударные вертолёты Ми-24П во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2018 год
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Ударные вертолёты Ми-24П во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 2018 год 
© РИА Новости

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Многоцелевой ударный вертолет Ми-24 во время командно-штабных учений на местности соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике, 2017 год
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Многоцелевой ударный вертолет Ми-24 во время командно-штабных учений на местности соединений и воинских частей 49-й общевойсковой армии ЮВО в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской Республике, 2017 год 
© ТАСС
Вертолет Ми-24 Южного военного округа в ходе проведения специальной военной операции, 2022 год
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Вертолет Ми-24 Южного военного округа в ходе проведения специальной военной операции, 2022 год 
© ТАСС

55 лет назад состоялся первый полет вертолета Ми-24. На долгие годы эта боевая машина стала символом советского и российского вертолетостроения. Удачная конструкция, легкость в обслуживании и боевая мощь сделали его одним из самых распространенных вертолетов в мире.

Разработка Ми-24 началась в 1968 году. Машина получила значительную часть узлов и агрегатов от своих предшественников: Ми-8 и Ми-14. Как пишет "Российская газета", согласно военной доктрине тех лет, новый вертолет должен был иметь экипаж, состоящий из летчика и стрелка-оператора. Обязательным условием была возможность брать на борт восемь человек десанта или в случае необходимости — раненых и различные грузы.

Конструкторы также научили машину убирать шасси, а несущий винт разгрузили небольшим крылом. Это позволило развивать скорость свыше 300 км\ч. Боевая машина также получила дополнительное бронирование, а все важные системы были продублированы.

Ми-24 с честью прошел множество военных конфликтов. Боевой путь вертолета начался в 1975 году во время гражданской войны в Анголе. Серьезным испытанием для машины стала война в Афганистане, где летчики ни один раз спасали жизни советских военнослужащих. В настоящее время "Крокодил" продолжает боевую работу в зоне СВО.

Яркие кадры службы лучшего отечественного вертолета — в галерее "Рамблера".