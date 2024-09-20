Мобилизованных из тюрем в Вооруженные силы Украины (ВСУ) били и оскорбляли. Об унижениях рассказал РИА Новости пленный украинский боец.

© lenta.ru

По его словам, с заключенными обращались паршиво.

Издевательства ВСУ в Курской области: Нацики знают, как должны вести себя "правильные оккупанты"

«Бывает, чуть-чуть били, бывало такое», — заявил собеседник агентства.

Он также отрицательно ответил на вопрос о том, стоила ли что-то его жизнь для ВСУ.

Ранее на Украине начали призывать на фронт женщин-заключенных. По данным Министерства юстиции, контракт с украинской армией подписали более 3,8 тысячи осужденных граждан.

В июле секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что на Украине среди заключенных упал спрос на мобилизацию. По его словам, «основная часть мотивированных людей» уже поступила на службу в ВСУ.