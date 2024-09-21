В Раде обвинили Сырского в сокрытии ситуации с плохой подготовкой новобранцев ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский пытался скрыть ситуацию с плохой подготовкой новобранцев. Об этом в своем Telegram-канале сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

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В качестве доказательства депутат напомнила о словах украинского солдата с позывным "Сайгон", который назвал ВСУ "армией бесправных крепостных".

Мужчина заявил, что в рядах ВСУ все решается через коррупцию. Те, кто не смог откупиться, попали сразу на передовую, а тех, кому хватило денег и возможностей передать деньги, обучают в учебных центрах.

Безуглая назвала сокрытие такой "катастрофической ситуации" в учебных центрах сговором Минобороны страны и командования армии, в том числе Сырского. Она напомнила, как министр обороны страны Рустем Умеров по просьбе Сырского уволил главного инспектора ВСУ Игоря Воронченко, который "посмел" рассказать об истинном положении дел в армии.

До этого Безуглая обратилась к президенту Владимиру Зеленскому с требованием уволить главкома Сырского и министра обороны Умерова, обвинив их в "преступной деятельности".