ВС России поразили главный центр специальной радиосвязи ГУР ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ. RT на русском

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражены Главный центр специальной радиосвязи главного управления разведки ВСУ», — говорится в сообщении. Lenta.ru

Также в течение суток были поражены скопления живой силы и техники противника в 142 районах. ТАСС