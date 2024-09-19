Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли до 1940 солдат в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Такие цифры журналистам раскрыли в Минобороны России.

Больше всего человек личного состава противник лишился в зонах контроля подразделений российских группировок войск «Запад», «Юг» и «Центр» — 420, 690 и 510 военнослужащих соответственно.

Еще 320 человек украинские войска потеряли во время боестолкновений с подразделениями группировок войск «Север», «Восток» и «Днепр».