Командира группы украинских Сил специальных операций (ССО) Евгения Лемешенко ликвидировали в Курской области. Об этом сообщается в Telegram-канале военкора Евгения Поддубного.

В публикации уточняется, что Лемешенко проходил обучение в различных неонацистских «скаутских» организациях. Служил в 73-м центре спецназначения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Уничтожить его удалось в районе села Обуховка Кореневского района.

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Напомним, что на прошлой неделе Поддубный заявил о гибели подполковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадима Муравского в зоне спецоперации. Место ликвидации украинского офицера не уточняется. Известно, что в 2014 году он принимал участие в боях за Донецкий аэропорт в составе военно-воздушных сил, имея квалификацию офицера военного управления оперативно-тактического уровня ВВС Украины. Позже Муравский перешёл на службу в ССО, а с 2024 года работал в ГУР.