Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросило немецкие танки Leopard на прорыв в Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»). Lenta.ru

«Командование ВСУ продолжает попытки прорываться к Веселому в Глушковском районе», - утверждается в публикации. Отмечается, что колонны боевой техники ВСУ атакуют через приграничный поселок Новый Путь к Обуховке. Их встречают огнем российские военные. Российская газета

Ранее сообщалось, что российские военные, которые выполняют боевые задачи в Курской области, впервые столкнулись с танком немецкого производства Leopard. Газета.Ru