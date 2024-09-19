Реестр повесток, сроки, право на отсрочку: все про осенний призыв 2024

Осенний призыв 2024 года в России стартует 1 октября. В связи с недавними изменениями в законодательстве и введением новой системы электронного учета, становится особенно важным быть осведомленным обо всех аспектах призывной кампании.

URA.RU предлагает подробную информацию на эту тему.

Сроки осеннего призыва

Согласно установленному графику, осенний призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря. Однако для определенной категории граждан, таких как жители Крайнего Севера, сроки могут быть изменены. Например, для них призыв начнется 1 ноября.

Электронный реестр повесток

Совсем недавно в России заработал Единый реестр воинского учета, который предоставляет призывникам возможность отслеживать статус своих повесток в режиме онлайн. С 1 ноября 2024 года повестка будет считаться врученной по прошествии семи дней после ее размещения в реестре. Это нововведение значительно сокращает возможности уклонения от призыва.

Кто подлежит призыву в 2024 году

Согласно изменениям, призыву на военную службу подлежат мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, родившиеся с 1 октября 1994 года по 31 декабря 2006 года. Важно отметить, что теперь предельный возраст для призыва увеличен до 30 лет, что дает возможность новобранцам старшего возраста пройти службу.

Порядок вручения повесток

Как указывалось, повестка может быть вручена как лично, так и через электронный реестр. Изменения в законодательстве обеспечивают, что уклониться от получения повестки станет сложно. Новый способ регистрации повесток в реестре также гарантирует, что информация будет доступна в удобное время.

Наказание за неявку

Неявка в военкомат без уважительной причины может повлечь за собой серьезные ограничения и штрафы. Например, в случае неявки в течение 20 дней после получения повестки, призывник может столкнуться с запретом на управление транспортом, получение кредитов и регистрацию бизнеса.

Кто может получить отсрочку

Есть несколько категорий граждан, которые могут рассчитывать на отсрочку от призыва. Среди них студенты, работающие в IT, многодетные родители и лица, проходящие лечение. В частности, сотрудники аккредитованных IT-компаний могут подать заявление на отсрочку через портал «Госуслуги».

Альтернативная служба

Тем, кто не может пройти военную службу по личным убеждениям, есть возможность заменить ее альтернативной гражданской службой (АГС). Срок службы по АГС составляет 21 месяц.