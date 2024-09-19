Эстония закупит муляжи оружия на 10 миллионов долларов
Эстония закупит муляжи оружия на 10 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на документы об объявлении тендера сообщает портал DefenseNews.
«Эстонский центр оборонных инвестиций, занимающийся закупками для военных, в середине сентября опубликовал тендерную документацию, в которой предлагалось подать заявки на макеты платформ до конца месяца», — говорится в публикации.
Отмечается, что Таллин намерен приобрести модели реальных оружейных систем, муляжи коммуникационного оборудования и поддельные радары.
Ранее стало известно, что Литва к 2030 году планирует значительно расширить армию республики. По словам министра обороны Лауринаса Касчюнаса, к назначенному сроку в вооруженных силах Литвы должны служить 15,5 тысячи профессиональных военнослужащих, а 50 тысяч бойцов должны находиться в резерве.