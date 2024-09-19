Европарламент призовет страны ЕС снять ограничения на удары ВСУ вглубь РФ

Европейский парламент (ЕП) призовет страны Евросоюза снять ограничения для Украины на удары дальнобойным западным оружием вглубь территории России. Об этом говорится в проекте документа, который будет утвержден на пленарной сессии ЕП в Страсбурге, передает РИА Новости. В проекте резолюции указано, что европейский орган законодательной власти призывает "немедленно снять ограничения против законных военных целей на территории России". Там считают, что они препятствует способности Украины в полной мере реализовать право на самооборону в соответствии с международным правом и делает ее уязвимой для нападений на ее население и инфраструктуру. Депутаты Европарламента подчеркнули, что недостаточные поставки вооружений на Украину и ограничения на их использование угрожают подорвать предпринятые ранее усилия. В ЕП также настаивают на поставках украинской армии большего количества боеприпасов, в том числе немецко-шведские ракеты Taurus. Резолюции Европарламента носят рекомендательный характер. Накануне МИД Венгрии сообщал, что страну беспокоит возможное разрешение на нанесение ударов дальнобойными ракетами по российской территории.