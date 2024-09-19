Изучение обломков переданных ВСУ F-16 российскими военными создает угрозу безопасности НАТО. Такое мнение выразил экс-сотрудник конгресса США и аналитик Брэндон Вейхерт в статье для журнала The National Interest. Газета.Ru

«Что касается угрозы безопасности НАТО, несмотря на то, что F-16 уже устарели, их модернизируют с помощью обновленных технологий альянса. Русские наверняка захватят обломки некоторых из них и узнают все технологические секреты», — считает Вейхерт. Ura.Ru

Ранее глава Минобороны Нидерландов Рубен Брекелманс заявил, что Киев может использовать отправленные ему самолеты F-16 для ударов по российской территории. ВСУ могут пользоваться нидерландским оружием и наносить удары по российским военным объектам. Вечерняя Москва