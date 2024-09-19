Два танковых экипажа бронегруппы сводной артиллерийской группы «Пресса» спецназа «Ахмат» и бойцы 1-го штурмового отряда две недели сдерживали продвижение ВСУ на одном из участков под Суджей. Об этом рассказал РИА Новости замкомандира бронегруппы с позывным «Каплодий». Российская газета

Он отметил, что один из экипажей находится в госпитале, однако все живы и здоровы. «Мы их эвакуировали, ранения легкие. Они очень много эффекта произвели на ту сторону. Мы здесь, благодаря этим танкам, остановили накат противника. Мы держали две недели оборону, буквально двумя экипажами», — сказал собеседник агентства. RT на русском

Ранее командир одного из отрядов спецназа «Ахмат» с позывным Аид сообщил о разбитом под Суджей отряде американской ЧВК Forward. News.ru