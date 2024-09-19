НАТО пытается создать форпост на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Новую военную базу отдадут под контроль Швеции. Туда направят от 20 до 50 шведских офицеров. Об этом пишет РИА Новости. Вечерняя Москва

Из материала следует, что Финляндия долгое время извлекала выгоду из того, что ее территорию считали буферной зоной между НАТО и РФ. Однако в апреле 2023 года республика вступила в военный блок, после чего Хельсински и Вашингтон подписали договор о сотрудничестве в сфере обороны. Газета.Ru

Авторы отметили, что руководство НАТО в августе текущего года приняло решение разместить в стране бронетанковую бригаду с личным составом до пяти тысяч человек. Ее направят в город Миккели всего в 100 км от границы с Россией. News.ru