Бойцы ВС РФ спасли командира ВСУ от самоубийства

Командир отделения 150-й отдельной механизированной бригады ВСУ Виктор Павлуш попал в плен ВС РФ, находясь в шаге от самоубийства. Видео с его рассказом опубликовано ТАСС.

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По словам пленного, его подразделение привезли на окраины Торецка, но до позиций им дойти не удалось - накрыла артиллерия. Всю ночь Павлуш прятался от дронов, а на утро нашел укрытие в брошенном доме, но и туда беспилотники стали сбрасывать взрывчатку. От отчаяния командир решил покончить с собой, выйдя на открытое место, чтобы по нему прилетел дрон или мина...

"Слышу, генератор какой-то работает, - вспоминает пленный этот миг. - Крикнул: "Мужики, вы пристрелите меня, только не мучайте". Они говорят: "Мы в тебя стрелять не будем, мы же русские".

В итоге командира благополучно препроводили в плен. Сейчас он уверен, что командование ВСУ отправило его подразделение на убой.