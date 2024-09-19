Союзника России обвинили в поставках оружия на Украину

Производимые и продаваемые производителями оружия в Индии артиллерийские снаряды перенаправлялись покупателями из Европы на Украину, но индийские власти не вмешались. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на индийских и европейских правительственных чиновников и представителей оборонной промышленности, а также данные таможни.

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По данным агентства, такие поставки боеприпасов происходят уже более года. Отмечается, что правила экспорта индийского оружия ограничивают использование оружия заявленным покупателем, который рискует прекращением будущих продаж в случае несанкционированной передачи.

Трое неназванных индийских чиновников заявили, что российская сторона поднимала этот вопрос как минимум дважды, в том числе во время встречи главы МИД России Сергея Лаврова с его индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром в июле 2024 года.

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Высокопоставленные чиновники из Испании и Индии, а также бывший топ-менеджер индийской государственной оружейной компании Yantra India сообщили, что среди отправляющих индийские боеприпасы европейских стран Италия и Чехия, которая возглавляет инициативу по поставкам в Киев артиллерийских снарядов из-за пределов Европейского Союза.

Ранее индийский министр иностранных дел подчеркнул, что Индия является одной из немногих стран мира, способных вести диалог и с Россией, и с Украиной. Джайшанкар назвал визиты в Москву и Киев самыми важными шагами, которые предпринял премьер-министр страны Нарендра Моди после начала его третьего срока на посту главы Индии.