США приняли 36 F-35 после снятия запрета на их поставки

Вооруженные силы США приняли 36 новых истребителей пятого поколения F-35 производства компании Lockheed Martin после снятия запрета на поставки. Об этом сообщил во вторник портал Defense News.

По его данным, 29 из них уже доставлены к месту базирования в штат Техас.

Как указывает портал, в июле 2023 года Пентагон отказался принимать эти истребители из-за проблем с программным обеспечением. Ограничения были сняты после разработки новой версии программного обеспечения.

Суммарная стоимость производства истребителей после включения в официальную оценку расходов на модернизацию двигателя составляет около $485 млрд. Это сделало программу F-35 самой дорогостоящей среди американских систем вооружений. Предыдущая оценка стоимости - $442 млрд - была изменена в начале 2024 года, но эта информация была раскрыта только недавно в последнем отчете Министерства обороны США по программе.