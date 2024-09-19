Редкий украинский вариант танка Т-72 заметили на учениях в США

Военнослужащие из 203-го батальона военной разведки армии США провели учения с участием прототипа редкого украинского танка Т-72АГ в Кэмп-Грейлинге, штат Мичиган. Этот эпизод стал частью учений Northern Strike 24, сообщает Army Recognition.

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"Этот танк использовался в рамках тренировок американских войск, имитируя технику и тактику противника", - сообщает издание.

Использовавшийся американцами прототип имеет отличия от оригинала, так как у него не хватает части оборудования, к примеру, устройства радиационного контроля и прожекторной установки системы "Штора".

Т-72АГтанк был разработан как экономически выгодный вариант для стран с ограниченным бюджетом, которым необходимо улучшить свой существующий танковый парк. Несмотря на усилия по продвижению Т-72АГ на рынок, заказов на него так и не поступило.

Так как коммерческого успеха этот вариант танка достичь не смог, его передали ВСУ. С 2014 года он использовался украинскими боевиками в ходе карательной операции в Донбассе, а в 2022 году был захвачен российскими десантниками на аэродроме Гостомель в качестве трофея.