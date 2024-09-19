Мобилизация: последние новости на сегодня 19 сентября 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 19 сентября 2024, в материале «Рамблера».

При Мосгордуме создали рабочую группу по поддержке участников СВО и их семей

При Мосгордуме появилась рабочая группа по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, сообщает ТАСС.

Как заявил председатель парламента Алексей Шапошников, приоритетом будет помощь бойцам и их близким. Он отметил, что скоро в Мосгордуму поступит проект бюджета Москвы на 2025 год.

«Мы готовы к работе над проектом бюджета — он должен сохранить свою социальную направленность и позволить городу выполнить все обязательства перед москвичами», — подчеркнул Шапошников.

Путин напомнил главам регионов о личной ответственности за поддержку бойцов СВО

Глава государства Владимир Путин назвал помощь участникам специальной военной операции сферой личной ответственности глав регионов, сообщает «Парламентская газета».

Президент отметил важность вклада каждого региона в общую победу и поддержку бойцов.

«Вопросы, связанные с обеспечением оборонно-промышленного комплекса, и, подчеркну особо, всесторонняя помощь нашим военнослужащим, ветеранам боевых действий, членам их семей — это наша общая и ваша личная как руководителей регионов ответственность, — отметил российский лидер.

ЕР и «Защитники Отечества» усилили сотрудничество для поддержки участников СВО

Врио секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Владимир Якушев и глава фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества, сообщает газета «Взгляд».

Было отмечено, что за последние два года «Единая Россия» инициировала более ста законопроектов, направленных на поддержку участников специальной военной операции и их семей. Среди них – льготы на поступление в вузы для детей героев, освобождение от госпошлины при восстановлении документов и другие меры социальной поддержки.

Цивилева указала на важность единого стандарта региональных мер поддержки участников СВО, который был разработан при активном участии партии.