Спецоперация на Украине 19 сентября: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 сентября 2024 года.
ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Курской области
Военные России уничтожили выявленное операторами беспилотников скопление живой силы противника, сообщает ТАСС.
Это произошло в лесополосе в Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по украинским солдатам.
После сброса боеприпасов с боевых дронов обнаруженные цели были уничтожены.
ВСУ лишились более двух десятков танков M1A1SA Abrams
Украинские формирования в Курском приграничье решили бросить в наступление свои самые «тяжелые» бригады, сообщает «Российская газета».
В боях участвует «шведская» 21-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины с танками Strv 122 и БМП CV-9040.
Кроме того, поступает информация о передислокации и 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», которая вооружена танками M1A1 SA Abrams и боевыми машинами пехоты M2A2 ODS-SA Bradley. По некоторым данным, уже потерян 21 танк, а новых поставок не ожидается.
В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления
Кураховское и покровское направления в ДНР являются самыми напряженными на фронте, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Сообщается о 103 боестолкновениях по всей линии фронта.
На кураховском и покровском направлениях фронта произошла почти половина от общего числа боев.