Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 19 сентября 2024 года.

ВС РФ уничтожили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Курской области

Военные России уничтожили выявленное операторами беспилотников скопление живой силы противника, сообщает ТАСС.

Это произошло в лесополосе в Курской области. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по украинским солдатам.

После сброса боеприпасов с боевых дронов обнаруженные цели были уничтожены.

ВСУ лишились более двух десятков танков M1A1SA Abrams

Украинские формирования в Курском приграничье решили бросить в наступление свои самые «тяжелые» бригады, сообщает «Российская газета».

В боях участвует «шведская» 21-я отдельная механизированная бригада Вооруженных сил Украины с танками Strv 122 и БМП CV-9040.

Кроме того, поступает информация о передислокации и 47-й отдельной механизированной бригады «Магура», которая вооружена танками M1A1 SA Abrams и боевыми машинами пехоты M2A2 ODS-SA Bradley. По некоторым данным, уже потерян 21 танк, а новых поставок не ожидается.

В Генштабе ВСУ назвали самые напряженные направления

Кураховское и покровское направления в ДНР являются самыми напряженными на фронте, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Сообщается о 103 боестолкновениях по всей линии фронта.

На кураховском и покровском направлениях фронта произошла почти половина от общего числа боев.