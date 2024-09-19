Воюющий за ВСУ новозеландец публиковал угрозы российским журналистам
Воюющий за Вооруженные силы Украины новозеландский наемник Джордан О’Брайан публиковал ранее угрозы российским журналистам, сообщает РИА Новости.
Ранее Следственный комитет завел уголовное дело против О'Брайана. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.
В сети Linkedin наемник указал, что является оператором FPV-дрона в украинской армии. Он опубликовал видео, которое озаглавил так: «Это был напряженный месяц для нас в Курске». На записи видны солдаты ВСУ, в их числе и О'Брайан, показаны кадры нанесения ударов беспилотниками по жилым двухэтажным домам.
В своих публикациях в соцсети X новозеландец не скрывает ненависти к русскому народу. По его словам, «вся эта… нация должна быть взята на прицел». Он также призывает уничтожить Россию. Особую ненависть наемник демонстрирует к российским журналистам.
Отдельные публикации он посвятил российскому военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. В комментарии от 7 августа новозеландец выступил с угрозой удара по журналисту. О'Брайан радовался, когда появились сообщения о гибели Поддубного, а когда выяснилось, что российский репортер жив, он опубликовал слова разочарования.