Воюющий за Вооруженные силы Украины новозеландский наемник Джордан О’Брайан публиковал ранее угрозы российским журналистам, сообщает РИА Новости.

Ранее Следственный комитет завел уголовное дело против О'Брайана. Он подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями об убийстве, о покушении на убийство, об умышленном повреждении чужого имущества, о теракте, о незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, о посягательстве на жизнь правоохранителя, о применения насилия к представителю власти, о незаконном пересечении госграницы и о наемничестве.

В сети Linkedin наемник указал, что является оператором FPV-дрона в украинской армии. Он опубликовал видео, которое озаглавил так: «Это был напряженный месяц для нас в Курске». На записи видны солдаты ВСУ, в их числе и О'Брайан, показаны кадры нанесения ударов беспилотниками по жилым двухэтажным домам.

В своих публикациях в соцсети X новозеландец не скрывает ненависти к русскому народу. По его словам, «вся эта… нация должна быть взята на прицел». Он также призывает уничтожить Россию. Особую ненависть наемник демонстрирует к российским журналистам.

Отдельные публикации он посвятил российскому военному корреспонденту ВГТРК Евгению Поддубному. В комментарии от 7 августа новозеландец выступил с угрозой удара по журналисту. О'Брайан радовался, когда появились сообщения о гибели Поддубного, а когда выяснилось, что российский репортер жив, он опубликовал слова разочарования.