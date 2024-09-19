«Хезболла» заявила о ракетном ударе по четырем позициям ЦАХАЛ на границе

Бойцы ливанского движения «Хезболла» нанесли удары, применив реактивную и ствольную артиллерию, по четырём позициям армии Израиля на приграничных территориях.

«В ответ на вражеские удары по домам жителей поселения Маждаль Селем и Блида бойцы исламского сопротивления нанесли удар ракетами «Катюша» по расчёту артиллерии враждебного Израиля в Неве Зив», — говорится в заявлении пресс-службы движения.

Как сообщает РИА Новости, также ракетному обстрелу и ударам из ствольной артиллерии подверглись штаб 810-й бригады «Хермон» армии Израиля, казармы в Бейт Хилял и опорный пограничный пункт Байяд-Блида.

Ранее ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов предположил в беседе с RT, что движение «Хезболла» даст ответ на взрывы пейджеров в Ливане в виде ракетной атаки.

Издание The Times of Israel сообщило, что МОССАД оснастил батареи тысяч пейджеров «Хезболлы» взрывчаткой.

Также исполняющий обязанности министра здравоохранения Ливана Фирас Абьяд сообщил, что состояние 400 человек, пострадавших при детонации пейджеров в стране, оценивается медиками как тяжёлое.