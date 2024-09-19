КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа «Хвасонпхо-11да-4,5» и модернизированной стратегической крылатой ракеты.

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Отмечается, что за пусками наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.

По данным ЦТАК, тактическая баллистическая ракета нового типа была оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 т.

Также отмечается, мощность стратегической крылатой ракеты была улучшена в соответствии с её боевым применением.

«... такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений через испытания непосредственно связаны с серьёзной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил», — заявил северокорейский лидер.

Днём ранее в Kyodo писали, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету.

Также сообщалось, что КНДР расширит производство ядерных материалов для атомного оружия.