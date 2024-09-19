КНДР испытала новую тактическую ракету со сверхкрупной боеголовкой

ЦТАК: КНДР протестировала баллистическую и стратегическую крылатую ракеты
Главное управление ракетостроения КНДР успешно провело испытательный запуск тактической баллистической ракеты нового типа «Хвасонпхо-11да-4,5» и модернизированной стратегической крылатой ракеты.
Отмечается, что за пусками наблюдал лидер страны Ким Чен Ын.
По данным ЦТАК, тактическая баллистическая ракета нового типа была оснащена сверхкрупной боеголовкой с обычными зарядами весом 4,5 т.
Также отмечается, мощность стратегической крылатой ракеты была улучшена в соответствии с её боевым применением.
«... такие испытания и непрестанное повышение мощности вооружений через испытания непосредственно связаны с серьёзной угрозой государственной безопасности КНДР со стороны внешних сил», — заявил северокорейский лидер.
Днём ранее в Kyodo писали, что КНДР, предположительно, запустила баллистическую ракету.
Также сообщалось, что КНДР расширит производство ядерных материалов для атомного оружия.