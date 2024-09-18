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ВС России отразили попытку проникновения боевиков в сирийской провинции Идлиб

ВС России отразили попытку боевиков проникнуть на позиции правительственных сил в сирийской провинции Идлиб.

ВС РФ отразили попытку проникновения боевиков в Идлибе
© Минобороны РФ

Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.

«В провинции Идлиб отражена попытка диверсионно-разведывательной группы боевиков проникнуть на позиции правительственных сил в районе Маарет-Эль-Улия», — цитирует его ТАСС.

По его словам, один террорист был уничтожен.

Кроме того, Игнасюк добавил, что в районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 15 нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирии.

Ранее сообщалось, что беспилотник MQ-9 Reaper опасно сблизился c самолётом ВКС России в Сирии.

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