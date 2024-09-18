Израиль развернул на границе с Ливаном 98-ю дивизию

Армия обороны Израиля развернула на границе с Ливаном элитную 98-ю дивизию в рамках подготовки к возможной эскалации боевых действий с шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщает The Times of Israel.

Отмечается, что ранее данная дивизия находилась в ведении Южного военного округа и вела операции в секторе Газа. Ее отвели из Хан-Юниса в конце августа. Теперь 98-я дивизия будет получать приказы от Северного военного округа.

По данным издания, в нее входят воздушно-десантные бригады и бригады специального назначения. Примерная численность дивизии составляет 10-20 тысяч человек.

Предполагается, что 98-я дивизия, как и 38-я, примет участие в возможной сухопутной операции Израиля в Ливане.