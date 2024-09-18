ВС РФ поразили спецназ Нацгвардии Украины тремя ударами ФАБ-1500

В Волчанске в Харьковской области российские Военно-космические силы нанесли три удара авиационными бомбами ФАБ-1500 по подразделению специального назначения Национальной гвардии Украины. Об этом сообщает издание «Военная хроника».

Три авиаудара по зданию, где располагались украинские военнослужащие, были выполнены с минимальными интервалами.

На данный момент разбор остатков конструкции затруднен, «из объекта не осталось ничего, кроме мелкой щепы и бетонной пыли».

Сегодня также сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар с применением фугасных авиационных бомб (ФАБ) по пунктам временной дислокации украинских войск в районе правобережья Днепра в Херсонской области.

Минобороны России сообщило, что за ночь на 18 сентября средства ПВО ликвидировали на территории пяти регионов страны 54 беспилотника ВСУ. В Курской области было уничтожено 27 БПЛА, в Брянской — 16, в Смоленской — семь. Еще три беспилотника ликвидировали в Белгородской области и один — в Орловской.