FT: военные России и Украины вместе обучали Вооруженные силы Судана

Financial Times (FT) выяснила, что Россия и Украина поддерживали одну и ту же сторону в гражданской войне в Судане, которая продолжается с 2023 года. Издание ссылается на источники в военной разведке, которые уверяют, что отставные летчики с Украины и снайперы из России помогали обучать подконтрольные лидеру Судана Абдель Фаттаху аль-Бурхану вооруженные силы.

Российские и украинские бойцы помогали обучать одну и ту же сторону в гражданском конфликте в Судане. Отставные летчики с Украины и снайперы из России работают с Вооруженными силами Судана фактического президента генерала Абдель Фаттаха аль-Бурхана, — сообщил источник.

Представитель армии Судана опроверг FT, что украинцы присутствовали в Судане, а в Минобороны Украины, наоборот, подтвердили эту информацию.

До этого стало известно, что Москва пытается освободить из заложников ХАМАС россиянина Александра Труфанова и неназванного выходца из Донбасса. Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов заявил, что у него будут контакты с родными этих людей. Он также добавил, что также активно добиваются освобождения некоторых друзей из других стран.