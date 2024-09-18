Формирования киевского режима в Курском приграничье решили бросить в наступление свои самые "тяжелые" бригады. В боях уже участвует "шведская" 21-я отдельная механизированная бригада ВСУ с танками Strv 122 и БМП CV-9040, теперь же стали поступать сведения о передислокации и 47-й отдельной механизированной бригады "Магура".

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Она вооружена M1A1 SA Abrams и боевыми машинами пехоты M2A2 ODS-SA Bradley. Это соединение отводилось в тыл для восстановления после понесенных серьезных потерь. И если количество потерянных БМП там, вероятно, восполнили новыми поставками из-за океана, то вот с танками - настоящая проблема. По некоторым данным, уже потеряна 21 единица, а новых поставок не ожидается.

У американцев нет лишних машин, у них все расписано по годам: когда и сколько должны получить такие партнеры как Австралия, Польша, Румыния, Тайвань. Если в 70-е годы можно было бы просто взять какой-нибудь М60 из войск и отправить самолетом в Израиль, то сейчас это сделать в принципе невозможно. Например, из-за того, что эксплуатирующиеся в сухопутных войсках США образцы обладают секретными компонентами, например, так называемой "урановой" броней, танки с которой не продают даже самым проверенным союзникам.