Артиллерийский расчет ТОС-1А «Солнцепек» общевойскового объединения Южной группировки российских войск уничтожил опорный пункт ВСУ на Северском направлении. Что известно об этом и других успехах ВС РФ к утру 19 сентября?

Что известно о поражении опорника ВСУ

«На Северском направлении расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А Южной группировки войск скрытно переместился на заранее подготовленную позицию и отработал по хорошо укрепленному опорному пункту ВСУ», — сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, это упростило задачу российским штурмовым подразделениям.

Как Су-25 уничтожили живую силу и технику ВСУ

Российские самолеты Су-25 нанесли ракетный удар по живой силе и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, все цели уничтожены, сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар наносился по разведанным целям. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

«По докладам разведки, все указанные цели были уничтожены», — добавили в МО РФ.

Что известно об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ

В российском военном ведомстве рассказали, что артиллеристы-десантники одного из соединений ВДВ группировки войск «Север» уничтожили пехоту и полевой склад с боеприпасами ВСУ в Курской области.

«Разведчиками было обнаружено, что противник стягивает подразделения в лесной массив, рассредоточивает их, оборудует позиции и планирует дальнейшие действия. Расчет гаубицы Д-20 получил задачу на уничтожение живой силы ВСУ в лесном массиве и, с помощью корректировки БПЛА, нанес удары по целям», — сообщили в МО.

Уточняется, что огонь наносился осколочно-фугасными боеприпасами калибра 152 мм, что позволило нанести максимальное поражение пехоте противника.

«Благодаря слаженности расчетов, мужеству и героизму артиллеристов-десантников, поставленная задача была выполнена, личный состав противника, а также замаскированный в лесу полевой склад с боеприпасами были уничтожены», — добавили в оборонном ведомстве.

Как ВС РФ ликвидировали пункт управления БПЛА ВСУ

Пункт управления БПЛА и личный состав Вооруженных сил Украины уничтожены ударом артиллерии на Донецком направлении, сообщили в Минобороны РФ.

«Расчет гаубицы М46 мотострелкового соединения Южной группировки войск уничтожил пункт управления БПЛА и живую силу ВСУ на Донецком направлении», — сообщили в МО.

По данным ведомства, координаты цели засекли при помощи беспилотника.

«Тремя предельно точными выстрелами в считанные минуты позиция украинских беспилотчиков была уничтожена вместе с личным составом», — добавили в Минобороны.

Как российские войска овладели укрепрайоном ВСУ

Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» овладели укрепрайоном ВСУ в ходе наступления на Авдеевском направлении, обеспечив войскам плацдарм для дальнейших действий.