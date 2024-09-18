Российские гиперзвуковые ракеты способны поразить американские военные объекты. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive. Lenta.ru

По его словам, США не обладают рабочими гиперзвуковыми ракетами — их просто нет, но, несмотря на этом, в Пентагоне бахвалясь говорят, что готовы выступить против России, у которых есть три варианта этого вооружения. Свободная пресса

«Русские могут уничтожить корабли, они могут уничтожить любые наши военные цели», — отметил эксперт. Газета.Ru