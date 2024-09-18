Главный инспектор Минобороны Украины Игорь Воронченко был уволен после доклада о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ, сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. Российская газета

«По требованию Сырского вчера Руслан Умеров уволил главного инспектора Минобороны Игоря Воронченко сразу после того, как тот доложил на ставке о катастрофической ситуации с подготовкой в учебных центрах ВСУ», – заявила она. При этом главная инспекция Минобороны, по словам Безуглой, была последним форпостом, который предоставлял реальную картину происходящего в ВСУ. Именно эта инспекция занималась расследованием инцидента, когда украинская ПВО сбила украинский же истребитель F-16. ФедералПресс

Ранее она заявила, что украинское командование выводит с территории Донбасса целые подразделения, оголяя фронт. Газета.Ru