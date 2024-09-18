Украине не удастся вернуть утраченные в ходе конфликта территории. Об этом заявил бывший глава военной разведки Чехии генерал Андор Шандор в интервью Parlamentní listy.

«Украинский президент Владимир Зеленский продолжает твердить, что основой для переговоров должен быть уход России со всех подконтрольных территорий, а также возвращение Крыма. Но все прекрасно понимают, что это совершенно нереальный сценарий», — отметил чешский генерал.

Шандор объяснил, что Украина «не обладает достаточной военной силой, чтобы добиться того, чего она требует». Он также подчеркнул, что «не существует никакого дипломатического, экономического, санкционного и иного давления на Москву, чтобы принудить ее к этому».

Подоляк: решения об отказе от территорий могут приниматься только на референдуме

16 сентября отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер заявил, что у западных стран закончились инструменты военного давления на Россию. По его словам, к настоящему времени у Запада не осталось ничего, что могло бы исправить плачевную для Вооруженных сил Украины ситуацию.