В Минобороны раскрыли подробности о боях в Курской области

За минувшие сутки, 19 сентября, сорваны попытки контратак Вооруженных сил Украины (ВСУ) в трех населенных пунктах Курской области. Подробности о боях в российском регионе раскрыли в Минобороны РФ.

По данным ведомства, украинские солдаты пытались провести контратаки в направлении населенных пунктов Кремяное, Любимовка и Малая Локня.

В результате отражения российскими военными контратак украинские войска потеряли до 30 человек, а также шесть единиц техники.

«Уничтожены две боевые бронированные машины, самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика" и три автомобиля [ВСУ]», — отметили в ведомстве.

В Курской области с 6 августа идут бои с украинскими войсками. Ранее в Минобороны сообщили, что суточные потери ВСУ на курском направлении составили более 370 военнослужащих.