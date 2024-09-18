Эстония захотела блокировать флот РФ в Финском заливе

Эстония и Финляндия обязаны разработать план, который предполагает полный запрет движения Балтийского флота России в Финском заливе. Об этом Helsingin Sanomat сказал командующий эстонскими силами обороны Андрус Мерило. RT на русском

«Морская оборона — это то, в чем Финляндия и Эстония будут и дальше наращивать свое сотрудничество, и, возможно, мы сможем разработать более конкретные планы того, как, если это необходимо в истинном смысле слова, полностью запретить деятельность противника в Балтийском море», — заявил Мерило. Lenta.ru

Он назвал контроль большей части залива НАТО «проблемой для России», а закрытие его, подчеркнул Мерило, произойдет в случае возникновения опасности. Газета.Ru