Наемник из Новой Зеландии стал фигурантом дела за преступления в Курской области

Гражданин Новой Зеландии Джордан О’Брайан, являющийся инструктором подразделений ВСУ и принимающий участие в вооруженном конфликте в качестве наемника, стал фигурантом уголовного дела за преступления в Курской области. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета России, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства. RT на русском

В ведомстве отметили, что он подозревается в убийстве двух или более лиц, покушении на убийство двух или более лиц, умышленном повреждении чужого имущества, террористическом акте, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного и крупнокалиберного огнестрельного оружия, незаконном пересечении государственной границы и других преступлениях. ТАСС

Ранее в России объявили в розыск украинскую военнослужащую Юлию Лапыч, которая участвовала в обстрелах жителей Курской области. Lenta.ru