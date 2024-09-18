Военно-воздушные силы Украины потеряли еще одного опытного военного летчика. Согласно публикации в Telegram-канале военкора Евгения Поддубного, во Франции разбился Руслан Курбанмухамедов.

По информации канала, на французской территории он проходил подготовку к пилотированию американского истребителя F-16. Не исключено, что речь идет об авиакатастрофе с участием двух военных самолетов Rafale, которая произошла в августе.

Курбанмухамедов окончил Кременчугский летный колледж. За годы военного конфликта на Украине неоднократно совершал боевые вылеты.

Сырский впервые рассказал подробности крушения истребителя F-16 на Украине

Напомним, что в начале сентября Wall Street Journal заявила, что Киев потерял своих лучших летчиков еще до поставок F-16. В пример журналисты привели пилота Андрея Пильщикова, погибшего в августе 2023 года при столкновении двух чешских учебных самолетов под Житомиром. Также они выделили одноклассника Пильщикова Алексея Мысь. Он погиб при ударе по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области 26 августа.