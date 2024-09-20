Власти Херсонской области сообщили об обстреле со стороны ВСУ

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил в своем Telegram-канале, что ВСУ за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов региона.

"В минувшие сутки враг обстрелял Алешки, Каховку, Новую Каховку, Великую (Большую) Лепетиху, Горностаевку, Заводовку, Каиры, Князе-Григорьевку, Малую Лепетиху, Новую Маячку", - поделился Сальдо.

Он добавил, что всего украинские военные выпустили 37 снарядов. В Великой Лепетихе ранения получили трое местных жителей. 53-летняя женщина и 33-летний мужчина госпитализированы в Нижнесерогозскую центральную районную больницу с множественными осколочными ранениями. Также на месте была оказана помощь 43-летней женщине, получившей легкое ранение.

До этого РИА Новости со ссылкой на собственного корреспондента, наблюдавшего за работой расчета орудия "Гиацинт-Б" группировки войск "Днепр" сообщало, что дальнобойная артиллерия российских войск нанесла удары по скоплениям личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра.