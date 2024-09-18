В Эстонии открылась новая военная база на границе с Россией

На юге Эстонии открыли новую военную базу у границы с Россией. Об этом сообщила телерадиовещательная компания ERR. Газета.Ru

"Если союзники придут нам на помощь согласно планам НАТО, им понадобится территория, где они смогут сосредоточиться и провести необходимую подготовку перед боем сразу после своего прибытия на самолете или корабле. Эта территория позволяет это сделать", - заявил командир 2-й пехотной бригады Мати Тикерпуу. Российская газета

Вместимость новой базы составляет до 1 тыс. человек. Ожидается, что там будет размещаться 2-я эстонская бригада, а также контингент войск из других стран — участниц НАТО. RT на русском