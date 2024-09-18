В США заявили об изучении НАТО идеи создания центра воздушных операций в Арктике

Североатлантический альянс изучает идею создания объединенного центра управления воздушными операциями в Арктике. Об этом заявил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер, сообщает Defense One (DO). Lenta.ru

«Мы будем извлекать выгоду из тесного сотрудничества между арктическими странами и из опыта, которым они делятся, чтобы реализовать этот проект», — сказал генерал США. Говорит Москва

По словам Хекера, главнокомандующий силами НАТО в Европе Кристофер Каволи поддержал эту идею. ВВС США уже проводят в тестовом режиме полеты высотных аэростатов, а также беспилотников MQ-9 Reaper, Global Hawk и других дронов в Арктике, отметил генерал. ТАСС