ВСУ ударили беспилотниками по Энергодару

Сегодня украинские националисты при помощи беспилотных летательных аппаратов атаковали город Энергодар, рядом с которым находится Запорожская атомная электростанция. Об этом сегодня сообщили в местной администрации.

Отмечается, что удар одного из БПЛА пришелся по гражданской инфраструктуре на проспекте Строителей. В результате атаки никто не пострадал.

«Информация о разрушениях уточняется», - добавили власти.

Еще один вражеский аппарат удалось сбить в воздухе.