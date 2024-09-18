Подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) не удается удержать позиции в Курской области. Об этом сообщил Апти Алаудинов.

Генерал отметил, что за неделю российские войска уничтожили две возведенные противником понтонные переправы.

Подразделения Вооруженных сил России продолжают освобождать регион, заявил Алаудинов. Продвижения в Курской области фиксируются каждый день, сказал он.

Герасимов обещал Путину разгромить ВСУ в Курской области

Ранее в Минобороны раскрыли потери ВСУ на курском направлении. По данным министерства, с начала августа — именно тогда начались бои в курском приграничье — противник потерял свыше 14,2 тысячи военнослужащих.