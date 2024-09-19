НАТО пытается создать форпост на границе с Мурманской областью и Республикой Карелия. Новую военную базу отдадут под контроль Швеции. Туда направят от 20 до 50 шведских офицеров.

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— Финляндия стремительно милитаризуется, превращаясь в ключевой форпост альянса в Арктике и передовой рубеж на российских границах, — говорится в статье РИА Новости.

Также в августе стало известно о планах разместить бронетанковое подразделение НАТО численностью до пяти тысяч человек в городе Миккели — в 100 километрах от российской границы и 130 километрах от Выборга.

До этого Североатлантический альянс поставил перед эстонской армией задачу подготовиться к возможному вооруженному конфликту между НАТО и Россией. При этом до начала СВО на территории Украины от эстонской армии ожидалось только то, что она будет способна продержаться около десяти дней, прежде чем в нее перебросят основные силы НАТО.

Командующий Силами обороны Эстонии Андрус Мерило заявил, что Эстония и Финляндия должны разработать план, чтобы полностью запретить передвижение российских флотов в Финском заливе. Он подчеркнул, что контроль НАТО над значительной частью залива является «проблемой для России» и что его закрытие произойдет в случае непосредственной опасности.