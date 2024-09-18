Российских зенитчиков научили уничтожать F-16

Операторов российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М2» научили уничтожать переданные Киеву F-16. Об этом сообщил РИА Новости командир расчет ЗРК с позывным Каскад. Lenta.ru

«Очень легко сможем их определить по их характеристикам, и можем нанести удар по данной авиации… Проходили полноценные курсы по встрече с F-16 и, в принципе, готовы на все 100%», - заявил командир расчета. Российская газета

Отмечается, что на подлете к Крыму ВС РФ создали глубокоэшелонированную структуру противовоздушной и противоракетной обороны, которая готова перехватывать врага в небе. News.ru