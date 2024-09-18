Украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Газета.Ru

«На Энергодар массовый налет беспилотников. Сохраняется опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС Энергодара», - сказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. ТАСС

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ВС России за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА над пятью регионами. RT на русском