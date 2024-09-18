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Украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар

Украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар. Об этом сообщает пресс-служба Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Газета.Ru

«На Энергодар массовый налет беспилотников. Сохраняется опасность применения противником беспилотников по инфраструктуре города-спутника ЗАЭС Энергодара», - сказала директор по коммуникациям станции Евгения Яшина. ТАСС

Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ВС России за ночь уничтожили 54 украинских БПЛА над пятью регионами. RT на русском

Украинские войска произвели массовый налет беспилотников на Энергодар
© РИА Новости
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