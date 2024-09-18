Боец «Ахмата» заявил о разгроме американской ЧВК под Суджей

Боец спецназа «Ахмат» с позывным «Аид» заявил, что российские силы разбили под Суджей несколько бригад ВСУ, подразделение сил специальных операций Украины и отряд американской ЧВК Forward. Об этом сообщает РИА Новости.

«Аид», командир одного из отрядов «Ахмата», рассказал, что ВС РФ также уничтожили на этом направлении множество украинской техники, но ВСУ продолжают стягивать новые силы. Он добавил, что уничтожены были большие части 61-й бригады, 80-й бригады и 82-й бригады, после чего ВСУ завели 95-ю бригаду, но и она была уничтожена.

«Несколько тысяч они потеряли, одной техники несколько сотен, потери огромные, но они завозят, и завозят, и завозят», - подчеркнул военный.

По его словам, из-за больших потерь ВСУ завели под Суджу иностранные ЧВК. Он отметил, что американская частная военная компания Forward - «не какой-то иностранный легион потерявшихся грузин на повороте или поляков», а профессиональные военные.

РИА Новости: ВСУ пытаются стягивать силы в район Суджи Курской области

Ранее из-за атак ВСУ в Курской области ввели режим ЧС федерального уровня и режим контртеррористической операции. В Минобороны России сообщали, что продвижение ВСУ было остановлено.

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщал, что к 13 августа большая часть украинских войск, участвовавших в атаках, была уничтожена. Позже он заявил, что основные ресурсы ВСУ на этом направлении также уничтожены.